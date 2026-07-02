Ovo ga je izbacilo iz takta! Novak Đoković zagrmeo nakon pobede protiv Stefanosa Cicipasa

Večernje novosti pre 32 minuta
Ovo ga je izbacilo iz takta! Novak Đoković zagrmeo nakon pobede protiv Stefanosa Cicipasa

Novak Đoković se plasirao u treće kolo Vimbldona, pošto je na Centralnom terenu u drugom kolu pobedio Grka Stefanosa Cicipasa posle tri seta (6:3, 6:4, 6:2), a nakon meča je govorio na konferenciji za medije

AP Photo/Kin Cheung - Nismo nikada igrali na travi. Stefanos trenutno nije u najboljoj formi kao kada je bio top 5 i igrao slem finala. To je jasno i to se videlo u ključnim trenucima, kada je promašivao neke udarce koje inače ne bi. To je tako u tenisu, kada nemaš samopouzdanja, onda previše razmišljaš, komplikuješ. On pokušava da se vrati na stari nivo. Pritom sam i ja podigao nivo danas“, rekao je Novak. Govorio je Đoković na prošloj konferenciji o promenama
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Novaka začudile reči Cicipasa posle meča: "Pa ovo nam je prvi put, sa čim je merio?"

Novaka začudile reči Cicipasa posle meča: "Pa ovo nam je prvi put, sa čim je merio?"

Mondo pre 1 sat
"Ko će to da gleda pet sati?": Novak razbio Cicipasa, pa digao glas protiv moćnika koji ne rade ništa

"Ko će to da gleda pet sati?": Novak razbio Cicipasa, pa digao glas protiv moćnika koji ne rade ništa

Mondo pre 1 sat
Đoković srušio Cicipasa, pa poslao moćnu poruku svetu: "Ljudi više vole da osuđuju, uživajte u Sereni"

Đoković srušio Cicipasa, pa poslao moćnu poruku svetu: "Ljudi više vole da osuđuju, uživajte u Sereni"

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićTenisVimbldon

Sport, najnovije vesti »

SAD - Bosna i Hercegovina: Moglo je sve da bude rešeno! Haos na kraju prvog poluvremena

SAD - Bosna i Hercegovina: Moglo je sve da bude rešeno! Haos na kraju prvog poluvremena

Kurir pre 12 minuta
Prenos, SAD - BiH: Ovog puta nema ofsajda, Bosna gubi

Prenos, SAD - BiH: Ovog puta nema ofsajda, Bosna gubi

Večernje novosti pre 12 minuta
Belgija nakon velikog preokreta protiv Senegala do osmine finala Mundijala

Belgija nakon velikog preokreta protiv Senegala do osmine finala Mundijala

Danas pre 1 sat
Džejlen Braun trejdovan u Filadelfiju za Pola Džordža i četiri pika na draftu

Džejlen Braun trejdovan u Filadelfiju za Pola Džordža i četiri pika na draftu

Danas pre 1 sat
Tilemans: Veoma sam ponosan što sam kapiten ovog tima

Tilemans: Veoma sam ponosan što sam kapiten ovog tima

Radio sto plus pre 47 minuta