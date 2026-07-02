Ovo ga je izbacilo iz takta! Novak Đoković zagrmeo nakon pobede protiv Stefanosa Cicipasa

Novak Đoković se plasirao u treće kolo Vimbldona, pošto je na Centralnom terenu u drugom kolu pobedio Grka Stefanosa Cicipasa posle tri seta (6:3, 6:4, 6:2), a nakon meča je govorio na konferenciji za medije

AP Photo/Kin Cheung - Nismo nikada igrali na travi. Stefanos trenutno nije u najboljoj formi kao kada je bio top 5 i igrao slem finala. To je jasno i to se videlo u ključnim trenucima, kada je promašivao neke udarce koje inače ne bi. To je tako u tenisu, kada nemaš samopouzdanja, onda previše razmišljaš, komplikuješ. On pokušava da se vrati na stari nivo. Pritom sam i ja podigao nivo danas“, rekao je Novak. Govorio je Đoković na prošloj konferenciji o promenama