Putin je otvorio vrata pakla: Najmanje 20 mrtvih u udarima na Kijev, desetine hiljada u skloništima

RUSKE snage su tokom noći pokrenule veliki napad dronovima i raketama na Kijev, ubivši 20 ljudi, u onome što je gradonačelnik grada opisao kao „najmasovniji napad“ na ukrajinsku prestonicu.

Tanjug/AP/Zoya Shu Vitalij Kličko je rekao da je oko 90 ljudi povređeno. Rekao je da je među mestima pogođenim u napadima bila i stanica hitne pomoći i proglasio je petak danom žalosti. Iako je u prethodnim napadima poginulo više ljudi, ovaj najnoviji napad je rasporedio najveći broj oružja na prestonicu i pogodio je lokacije na veoma širokom području Kijeva. Nekoliko naselja je evakuisano dok su udari potresli zgrade širom grada, nekoliko sati nakon što je