Udar na srce ukrajinske vojne industrije: Rusko ministarstvo tvrdi da su pogođeni ključni vojni i energetski objekti

Večernje novosti pre 2 sata
Udar na srce ukrajinske vojne industrije: Rusko ministarstvo tvrdi da su pogođeni ključni vojni i energetski objekti

ORUŽANE snage Rusije izvele su danas intenzivan napad visoko preciznom oružjem velikog dometa i udarnim bespilotnim sistemima na objekte vojne industrije i energetske objekte u Kijevu i Kijevskoj oblasti, kao odmazdu za napade ukrajinske vojske na rusku teritoriju, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Foto: Dirgantara/Alamy/vitaly suprun/Alamy/Evgeny Odinokov/Sputnik/AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia Kako se dodaje u saopštenju, u udaru na Kijev uništeno je preduzeće za radio-elektroniku "Radioniks" u kojem se proizvode sistemi za upravljanje raketama "flamingo", "fajr point" i "neptun". Proizvodi ovog pogona direktno utiču na borbene kapacitete vazdušnih snaga Ukrajine, uključujući njihove sposobnosti da se suprotstave ruskoj PVO, preneo je Sputnjik. U napadima
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