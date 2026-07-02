Zelenski broji mrtve: Najmanje 20 poginulih u udarima na Kijev, desetine hiljada u skloništima

Večernje novosti pre 7 sati
Zelenski broji mrtve: Najmanje 20 poginulih u udarima na Kijev, desetine hiljada u skloništima

RUSKE snage su tokom noći pokrenule veliki napad dronovima i raketama na Kijev u kome je do sada stradalo 20 ljudi

Foto: Jutjub printskrin/Office of the President of Ukraine Vitalij Kličko je rekao da je oko 90 ljudi ranjeno i proglasio je petak danom žalosti. Iako je u prethodnim napadima poginulo više ljudi, ovaj najnoviji napad je rasporedio najveći broj oružja na prestonicu i pogodio je lokacije na veoma širokom području Kijeva. Nekoliko naselja je evakuisano dok su udari potresli zgrade širom grada, nekoliko sati nakon što je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Broj poginulih u ruskom napadu na Kijev porastao na 23, ranjeno 100 ljudi

Broj poginulih u ruskom napadu na Kijev porastao na 23, ranjeno 100 ljudi

Politika pre 2 sata
Rekordan broj Ukrajinaca potražio utočište u kijevskom metrou tokom ruskog napada

Rekordan broj Ukrajinaca potražio utočište u kijevskom metrou tokom ruskog napada

Politika pre 6 sati
Ruska razorna odmazda; Objavljeni snimci užasa: "Sve je gorelo" FOTO/VIDEO

Ruska razorna odmazda; Objavljeni snimci užasa: "Sve je gorelo" FOTO/VIDEO

B92 pre 7 sati
Najmanje 18 mrtvih i 90 ranjenih u ‘najvećem napadu’ Rusije na Kijev

Najmanje 18 mrtvih i 90 ranjenih u ‘najvećem napadu’ Rusije na Kijev

Danas pre 9 sati
Najmanje 18 mrtvih i 90 ranjenih u ‘najvećem napadu’ Rusije na Kijev

Najmanje 18 mrtvih i 90 ranjenih u ‘najvećem napadu’ Rusije na Kijev

Južne vesti pre 9 sati
Gradonačelnik Kijeva: U ruskom napadu prošle noći najmanje 17 poginulih, sutra dan žalosti

Gradonačelnik Kijeva: U ruskom napadu prošle noći najmanje 17 poginulih, sutra dan žalosti

N1 Info pre 10 sati
Najmanje 13 žrtava u ‘najvećem napadu’ Rusije na Kijev

Najmanje 13 žrtava u ‘najvećem napadu’ Rusije na Kijev

Južne vesti pre 12 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinTanjugRusijaJutjubOfficeVitalij KličkoKijevRat u UkrajiniVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Hiljade vatrogasaca se bori s požarima u Francuskoj posle talasa vrućine

Hiljade vatrogasaca se bori s požarima u Francuskoj posle talasa vrućine

Danas pre 40 minuta
Trampov panađur u prestonici

Trampov panađur u prestonici

Radar pre 35 minuta
Ambasada SAD u Beogradu obeležila 250 godina američke nezavisnosti

Ambasada SAD u Beogradu obeležila 250 godina američke nezavisnosti

Danas pre 15 minuta
U napadu na autobus u Lisičansku povređeno 12 civila

U napadu na autobus u Lisičansku povređeno 12 civila

Politika pre 5 minuta
Rusija uputila protestnu notu Švedskoj zbog napada dronovima na ambasadu u Stokholmu

Rusija uputila protestnu notu Švedskoj zbog napada dronovima na ambasadu u Stokholmu

Politika pre 25 minuta