Zelenski broji mrtve: Najmanje 20 poginulih u udarima na Kijev, desetine hiljada u skloništima

RUSKE snage su tokom noći pokrenule veliki napad dronovima i raketama na Kijev u kome je do sada stradalo 20 ljudi

Foto: Jutjub printskrin/Office of the President of Ukraine Vitalij Kličko je rekao da je oko 90 ljudi ranjeno i proglasio je petak danom žalosti. Iako je u prethodnim napadima poginulo više ljudi, ovaj najnoviji napad je rasporedio najveći broj oružja na prestonicu i pogodio je lokacije na veoma širokom području Kijeva. Nekoliko naselja je evakuisano dok su udari potresli zgrade širom grada, nekoliko sati nakon što je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski