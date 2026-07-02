Zver(ev) dominantan u Londonu! Nemac se igrao protiv Francuza samo tako

Večernje novosti pre 2 sata
Zver(ev) dominantan u Londonu! Nemac se igrao protiv Francuza samo tako

BEZ mnogo problema Aleksandar Zverev je obezbedio plasman u treću rundu Vimbldona. On je savladao Francuza Valentina Rojera 3:0 u setovima (6:1, 6:3, 7:6 (3)), a meč je trajao dva sata.

FOTO: Tanjug/AP/Christophe Ena Rojer je dobio uvodni gem duela, a onda je Nemac vezao šest i bez problema dobio prvi set. U drugom setu je treći reket sveta rano napravio brejk i rutinski poveo sa 2:0 u setovima. Francuz je otpor pružio samo u trećem. Ponovo je Zverev brzo stekao brejk prednosti, ali je Rojer uspeo da uzvrati, izjednači na 4:4, a onda set uvede u taj-brejk. Taj deo igre je Nemac lako rešio u svoju korist, dobio ga sa 7:3 i prošao u treće kolo.
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