ANEM: Marko Vidojković dobio nove pretnje smrću

Vranje - Autor emisije "Dobar loš zao" i kolumnista Danasa Marko Vidojković dobio je nove pretnje smrću na Fejsbuku, koje je Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) prijavila Tužilaštvu za visokotehnološki kriminal, saopšteno je u četvrtak iz ANEM-a.

Vidojković je pretnje dobio sa naloga Simic Dobri, a ANEM u saopštenju ocenjuje da to predstavlja ugrožavanje bezbednosti Vidojkovića i poziva nadležne organe da hitno identifikuju i procesuiraju počinioca. Podseća se da su Vidojković i njegov kolega Nenad Kulačin među najizloženijim medijskim radnicima u Srbiji kada je reč o pretnjama smrću koje dobijaju na društvenim mrežama, jer je od 2019. godine do danas formirano skoro 30 predmeta u tužilaštvima povodom