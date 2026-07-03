Deonice Tesle potonule 8% uprkos snažnom izveštaju o isporukama

Ključne brojke: Ukupne isporuke vozila u drugom tromesečju: 480.126 Ukupna proizvodnja vozila u drugom tromesečju: 451.758 Analitičari su očekivali oko 406.600 isporuka, prema konsenzusu StreetAccounta.

Deonice Maskovog proizvođača električnih vozila su pale za oko 8% u četvrtak uprkos snažnom izveštaju. Deonica je pala u svakom od poslednja tri tromesečna izveštaja o isporukama. U istom periodu prošle godine Tesla je imala oko 384.000 isporuka, a u prvom tromesečju 2026. taj broj je iznosio 358.023. Četvrtkovo ažuriranje je pokazalo rast od 25% u odnosu na prethodnu godinu i rast od 34% u odnosu na prvi kvartal u isporukama za Teslu. Tesla ne objavljuje tačne