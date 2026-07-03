Ibrahimović i Anri smatraju da je Hrvatska oštećena: "Sudija i VAR su doneli pogrešnu odluku"

B92 pre 23 minuta
Ibrahimović i Anri smatraju da je Hrvatska oštećena: "Sudija i VAR su doneli pogrešnu odluku"

Zlatan Ibrahimović je prokomentarisao duel između Hrvatske i Portugala na Mundijalu.

Portugal je savladao Hrvatsku sa 2:1 i plasirao se u osminu finala na Svetskom prvenstvu. Hrvatska je umalo izborila produžetke, kada je Joško Gvardiol u dubokoj nadoknadi pogodio glavom za 2:2, ali posle reakcije iz VAR sobe, pogodak je poništen zbog ofsajda. Ibrahimović je izneo mišljenje o poništenom golu Hrvatske i smatra da su oštećeni. "Za mene je to gol. Fudbal se vriti oko onoga što se stvarno dogodi na terenu, a kada sam ponovo pogledao snimak, video sam
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