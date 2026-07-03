Naredni Novakov rival Srbiji je poznat po kontroverzi - baš sa Novakom

B92 pre 1 sat
Naredni Novakov rival Srbiji je poznat po kontroverzi - baš sa Novakom

Artur Rinderkneš sa velikim uzbuđenjem čeka duel sa Novakom Đokovićem u trećem kolu Vimbldona.

Francuski teniser, trenutno jedan od potencijalno nezgodnijih rivala na travi, visok je 196 centimetara i iza sebe ima tri pobede nad top 10 igračima u karijeri, od čega dve upravo na ovoj podlozi. Prošle godine je na Vimbldonu savladao Aleksandra Zvereva, dok je prethodno na Kvinsu bio bolji od Bena Šeltona. "Prošle godine mi se jako dopalo iskustvo igranja na Centralnom terenu, neću to da krijem", rekao je 30-godišnji Francuz. Rinderkneš do sada nikada nije igrao
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