Nemačka policija pretresla stan Ukrajinke koja stoji iza eksplozije u Monaku; Pretraženo i vozilo

B92 pre 1 sat
Nemačka policija pretresla stan Ukrajinke koja stoji iza eksplozije u Monaku; Pretraženo i vozilo

Nemačka policija pretresla je stan u saveznoj pokrajini Hesen u okviru istrage protiv državljanke Ukrajine (39) za kojom je raspisana međunarodna poternica u vezi sa eksplozijom u Monaku u kojoj su 29. juna tri osobe teško povređene, prenosi Špigel.

Prema saopštenju nemačkih i francuskih istražnih organa, pretres je sproveden u okrugu Majn-Taunus, gde su, osim stana, pretraženi i zaplenjeni predmeti iz vozila koje je koristila osumnjičena, a dokazi su prosleđeni vlastima Monaka. Istraga se odnosi na eksploziju ispred stambene zgrade u Monaku, gde je navodno ostavljen paket koji je potom eksplodirao. Osumnjičena se tereti za pokušaj ubistva i krivična dela u vezi sa eksplozivom. Prema informacijama Interpola,
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