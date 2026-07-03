Nemačka policija pretresla stan Ukrajinke koja stoji iza eksplozije u Monaku; Pretraženo i vozilo

Nemačka policija pretresla je stan u saveznoj pokrajini Hesen u okviru istrage protiv državljanke Ukrajine (39) za kojom je raspisana međunarodna poternica u vezi sa eksplozijom u Monaku u kojoj su 29. juna tri osobe teško povređene, prenosi Špigel.

Prema saopštenju nemačkih i francuskih istražnih organa, pretres je sproveden u okrugu Majn-Taunus, gde su, osim stana, pretraženi i zaplenjeni predmeti iz vozila koje je koristila osumnjičena, a dokazi su prosleđeni vlastima Monaka. Istraga se odnosi na eksploziju ispred stambene zgrade u Monaku, gde je navodno ostavljen paket koji je potom eksplodirao. Osumnjičena se tereti za pokušaj ubistva i krivična dela u vezi sa eksplozivom. Prema informacijama Interpola,