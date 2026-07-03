Ovako je VAR u 103. minutu rastužio celu Hrvatsku! VIDEO

B92 pre 18 minuta
Ovako je VAR u 103. minutu rastužio celu Hrvatsku! VIDEO

Svedočili smo nestvarnoj završnici susreta Portugala i Hrvatske na Mundijalu.

Portugalci su vodili 2:1, sekunde su je delile od trijumfa, kada je na scenu stupio rezerevista Joško Gvardiola. Izazvao je delirijum kod svojih navijača u Torontu, u 13. minutu nadoknade, međutim, VAR je reagovao i bacio ih u očaj. Ofsajd je sviran asistentu kod pogotka Mariju Pašaliću i to jer je lopta pre nego što je došla do njega, dirala Igora Matanovića. Senzori u loptu su detektovali taj dodir, a lopta je nakon toga "očešala" Renata Veigu, ali to svakako
Otvori na b92.net

Pročitajte još

Kraj za Luku Modrića i Hrvatsku, Portugalija slavi VAR i Gonzala Ramoša koji ih je u nadoknadi vremena odveo u osminu finala…

Kraj za Luku Modrića i Hrvatsku, Portugalija slavi VAR i Gonzala Ramoša koji ih je u nadoknadi vremena odveo u osminu finala Mundijala

Danas pre 8 minuta
Portugal pogotkom u nadoknadi vremena pobedio Hrvatsku i plasirao se u osminu finala SP

Portugal pogotkom u nadoknadi vremena pobedio Hrvatsku i plasirao se u osminu finala SP

Radio sto plus pre 18 minuta
Ovako je Hrvatska ispala sa Mundijala 2026: Slavili u 103. minutu, kući idu zbog VAR tehnologije

Ovako je Hrvatska ispala sa Mundijala 2026: Slavili u 103. minutu, kući idu zbog VAR tehnologije

Mondo pre 3 minuta
Portugalija preokretom eliminisala Hrvatsku!

Portugalija preokretom eliminisala Hrvatsku!

Sputnik pre 33 minuta
Gonsalo Ramoš junak Portugala, VAR poslao Hrvate kući

Gonsalo Ramoš junak Portugala, VAR poslao Hrvate kući

Euronews pre 13 minuta
Portugal poslao Hrvate doma: Ovako surov kraj niko nije doživeo! Vatrenima poništen gol u poslednjoj sekundi

Portugal poslao Hrvate doma: Ovako surov kraj niko nije doživeo! Vatrenima poništen gol u poslednjoj sekundi

Kurir pre 8 minuta
Zakazan najveći derbi 1/8 finala Mundijala

Zakazan najveći derbi 1/8 finala Mundijala

B92 pre 8 minuta

Ključne reči

HrvatskaTorontoPortugalGvardiola

Sport, najnovije vesti »

Kraj za Luku Modrića i Hrvatsku, Portugalija slavi VAR i Gonzala Ramoša koji ih je u nadoknadi vremena odveo u osminu finala…

Kraj za Luku Modrića i Hrvatsku, Portugalija slavi VAR i Gonzala Ramoša koji ih je u nadoknadi vremena odveo u osminu finala Mundijala

Danas pre 8 minuta
Portugal pogotkom u nadoknadi vremena pobedio Hrvatsku i plasirao se u osminu finala SP

Portugal pogotkom u nadoknadi vremena pobedio Hrvatsku i plasirao se u osminu finala SP

Radio sto plus pre 18 minuta
Portugalija preokretom eliminisala Hrvatsku!

Portugalija preokretom eliminisala Hrvatsku!

Sputnik pre 33 minuta
Portugal poslao Hrvate doma: Ovako surov kraj niko nije doživeo! Vatrenima poništen gol u poslednjoj sekundi

Portugal poslao Hrvate doma: Ovako surov kraj niko nije doživeo! Vatrenima poništen gol u poslednjoj sekundi

Kurir pre 8 minuta
Ovako je Hrvatska ispala sa Mundijala 2026: Slavili u 103. minutu, kući idu zbog VAR tehnologije

Ovako je Hrvatska ispala sa Mundijala 2026: Slavili u 103. minutu, kući idu zbog VAR tehnologije

Mondo pre 3 minuta