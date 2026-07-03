Ovako je VAR u 103. minutu rastužio celu Hrvatsku! VIDEO

Svedočili smo nestvarnoj završnici susreta Portugala i Hrvatske na Mundijalu.

Portugalci su vodili 2:1, sekunde su je delile od trijumfa, kada je na scenu stupio rezerevista Joško Gvardiola. Izazvao je delirijum kod svojih navijača u Torontu, u 13. minutu nadoknade, međutim, VAR je reagovao i bacio ih u očaj. Ofsajd je sviran asistentu kod pogotka Mariju Pašaliću i to jer je lopta pre nego što je došla do njega, dirala Igora Matanovića. Senzori u loptu su detektovali taj dodir, a lopta je nakon toga "očešala" Renata Veigu, ali to svakako