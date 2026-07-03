Sluti na najbolji turnir Švajcarske

B92 pre 5 sati
Sluti na najbolji turnir Švajcarske

U senci dominacija Francuske i Španije, preokreta Engleza i traumatične eliminacije Hrvatske, prošla je još jedna glatka pobeda Švajcaraca.

"Sajdžije" su u Vankuveru protekle noći "overile" plasman među 16 najboljih selekcija, peti put na poslednjih šest planetarnih smotri, ujedno ovo je bila prva pobeda Švajcarske u nokaut fazi svetskih prvenstava posle 88 godina! Dakle, već sada se može konstatovati da selekcija podno Alpa igra svoj najuspešniji turnir ikada, mada, tehnički, najbolji rezultat je ostvarila daleke 1934, 1938. i 1954. kada je sva tri puta završila u četvrtfinalu. Naravno, tada su se
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