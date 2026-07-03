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Hrvatska eliminisana u trileru, Španija jeste furija, Švajcarci rutinski protiv Alžira

Hrvatska vodila protiv Portugala, ali su Ronaldo i saigrači okrenuli. Do pobede u 90+4. minutu. Španija deklasirala Austriju, Švajcarska savladala Alžir.

BBC News pre 50 minuta
kristijano ronaldo i luka modrić
REUTERS/Jeenah Moon
Kristijano Ronaldo teši Luku Modrića posle eliminacije Hrvatske sa Svetskog prvenstva

Luka Modrić, fudbalski veteran briljantne karijere, plakao je kao dete na terenu stadiona u Torontu posle eliminacije Hrvatske od Portugala u šesnaestini finala Svetskog prvenstva.

Tešio ga je još jedan veteran Kristijano Ronaldo.

Obojici će ovo biti poslednji veliki fudbalski turnir u karijerama, a gest Portugalca obišao je svet - simbolična fotografija za fudbalsku istoriju.

U dramatičnoj utakmici, jednom od derbija prve runde nokaut faze Mundijala, Portugal je pobedio Hrvatsku 2:1.

Kakav triler.

Hrvatska je povela golom Ivana Perišića, još jednog veteran, u 53. minutu, izjednačio je Kristijano Ronaldo iz penala 15 minuta kasnije.

Preokret i pobedu Portugala doneo je Gonzalo Ramos u četvrtoj minuti sudijske nadoknade.

Činilo se da će utakmica otići u produžetke jer je Joško Gvardiol pogodio u poslednjim trenucima nadoknade, ali je gol zatim poništen zbog ofsajda.

Tako nas u osmini finala čeka derbi Pirinejskog poluostrva - Portugal protiv Španije koja je 2. jula uveče deklasirala Austriju - i igrački i rezultatski - 3:0.

Gol, poništeni golovi, preokret i suze Modrića

Luka Modrić bio je slomljen posle eliminacije Hrvatske, sa kojom je na dva prethodna svetska prvenstva bio vicešampion (Rusija 2018.) i trećeplasirani (Katar 2022.).

Kapiten Hrvatske na pragu 41. rođendana igrao je na svom petom Svetskom prvenstvu.

Ovo mu je bila 202. utakmica za nacionalni tim, a čini se da je i poslednja.

Eliminacija sa najvećeg takmičenja mu je teško pala. Plakao je i jecao na terenu.

„Nije vreme da sad pričam da li ću i dalje igrati. Brzo ćete saznati", rekao je Modrić novinarima posle utakmice.

Na terenu mu je prišao Kristijano Ronaldo, koji je uoči Mundijala rekao da mu je ovo poslednji veliki turnir.

„Godinama sam igrao sa Modrićem u Real Madridu. Divno je videti da još igra na vrhunskom nivou.

„Rekao sam mu: 'Luka, čestitam ti. Želim ti sve najbolje u nastavku karijere'".

Modrić i Ronaldo bili su saigrači u Realu od 2012. do 2018.

Zajedno su osvojili po jedno špansko prvenstvo i kup, dva klupska svetska prvenstva i četiri puta su bili prvaci Evrope.

kristijano ronaldo i luka modrić
REUTERS/Jeenah Moon

Imaju Hrvati razloga da žale.

Portugal je bio bolji u prvih 45 minuta, napadao, naterao Hrvatsku da se brani.

Početak drugog poluvremena u potpunosti je pripao Hrvatima koji su krenuli u ofanzivu.

Isplatila se u 53. minutu kada je ubačena lopta došla do Perišića na drugoj stativi, a iskusni fudbaler je smirio i opalio neodbranjivo za vođstvo Hrvatske 1:0.

Od tog momenta na terenu je nastao šou.

Tri minuta posle vođstva, Hrvatska je dala novi gol (Igor Matanović), ali je poništen a u 61. i gol Ronalda je poništen zbog ofsajda.

Između ta dva nesuđena gola, Rafael Leao je pogodio prečku.

Portugal je izjednačio golom Ronalda u 68. minutu iz penala.

Nikola Vlašić povukao je Renata Veigu u kaznenom prostoru, a video tehnologijom (VAR) je potvrđeno da je penal.

Mateo Kovačić je u 75. minutu umalo ponovo doveo Hrvatsku u novo vođstvo, ali je njegov udarac Dijego Košta skrenuo u stativu.

U sudijskoj nadoknadi - triler.

Portugal je došao u prednost u 94. minutu.

Rafael Leao ubacio je sa leve strane prema Gonzalu Ramosu, koji je nadskočio svog čuvara i glavom pogodio za preokret Portugala.

portugal - hrvatska, svetsko prvenstvo, svetsko prvenstvo u fudbalu
REUTERS/Mike Segar
Odlučujući trenutak utakmice - gol Ramosa za 2:1 za Portugal

Čip u lopti protiv Hrvatske

Hrvatska je u 103. minutu slavila gol defanzivca Joška Gvardiola, ali je posle pregledanja akcije u VAR sobi poništen jer je Mario Pašalić bio u ofsajdu u začetku akcije.

Međunarodna fudbalska federacija (FIFA), pod čijim se okriljem igra Svetsko prvenstvo, objasnila je zašto je gol Hrvatske poništen.

„Prema podacima koje pruža Connected Ball Technology ugrađena u adidas Triondu, službenu loptu Svetskog prvenstva, potvrđeno je da je igrač Hrvatske Igor Matanović, ostvario kontakt sa loptom u začetku akcije protiv Portugala, što je sudiju omogućilo da ispravno dosudi ofsajd i poništi gol."

Pogledajte ovde taj trenutak i objašnjenje FIFA.

portugal - hrvatska, svetsko prvenstvo, svetsko prvenstvo u fudbalu
EDUARDO LIMA/EPA/Shutterstock
Trenutak kada je Gvardiol dao gol za 2:2, ali je potom poništen

Modrić besan na suđenje i VAR - da li je Hrvatska oštećena?

modrić i ronaldo
REUTERS/Mike Segar
Modrić i Ronaldo, kao kapiteni, razgovaraju sa sudijom

Modrić je bio vrlo ljut na sudijske odluke, posebno zbog poništenog gola za 2:2.

„Sudija nam je rekao da je Matanović dirao loptu, ali mi smo gledali snimke, nigde se ne vidi da dira loptu.

„Ako ne dira loptu, nije ofsajd", rekao je Modrić.

Uveren je da je Hrvatska zaslužila više, ali da joj neke stvari nisu išle u korist.

„Taj penal... Da je bilo obrnuto, VAR se nikad se ne bi uključio.

„Rekao sam za taj VAR u početku, kad je tek uveden, da mi se ne sviđa. Posle, vremenom, za neke stvari ispostavio se kao dobar, ali ga pogrešno koriste ili ga koriste selektivno, ili gledaju veličinu ekipe.

„VAR treba da intervenišeako je 200 odsto neka greška, ali ako nije, ako je u sivoj zoni, nema šta da se meša i 'javlja'.

„Ono nije bio nikakav penal. Obojica su se remplovali, gurali, nije ga Vlašić povukao, nego ga drži i onda obojica padaju. Ne možeš da dosudiš takav penal u ovakvoj utakmici.

„Zato kažem da VAR može da se oglasi samo ako je nešto 200 odsto sumnjivo. Ako možeš nešto da tumašiš ovako i onako, nema šta da se oglašava.

„To me nervira i uvek je na našu štetu", izgovorio je Modrić u dahu.

'Mali su dvaput napravili čudo, treći put nisu smeli': Selektor Hrvatske

portugal - hrvatska, svetsko prvenstvo, svetsko prvenstvo u fudbalu
IMAGN IMAGES via Reuters/John E Sokolowski
Mateo Kovačić je plakao posle eliminacije, tešio ga je Joško Gvardiol

Uz čestitke Portugalu na pobedi i prolasku u osminu finala, selektor hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić rekao je posle utakmice da njegov tim nije imao sreće, ali i da mu nije bilo dozvoljeno da uspe.

„Suđenje je bilo vrlo loše. Nijedan prekršaj, nijedan prekid za nas. Loše suđenje, ali Hrvatska je izgubila i nemamo pravo da mnogo komentarišemo. Žao mi je...".

Upitan o ostanku na klupi reprezentacije, Dalić je odgovorio:

„Nestvarno je sve ovo što smo uradili, imamo uspehe za pamćenje.

„Bilo je predivnih trenutaka, ali mislim da je stigao kraj jedne ere.

„Vreme je za nove početke. Mali su dvaput napravili čudo, sada nisu smeli", rekao je Dalić, aludirajući na dva prethodna velika uspeha Hrvatske na svetskim prvenstvima 2018. i 2022.

portugal - hrvatska, svetsko prvenstvo, svetsko prvenstvo u fudbalu
ANTONIO BAT/EPA/Shutterstock
Navijači Hrvatske su u sitne sate pratili prenos utakmice u centru Zagreba - ovo je njihova reakcija posle eliminacije

Svetski rekord Modrića i Perišića

Luka Modrić (40) i Ivan Perišić (37) upisali su 21. zajednički nastup na svetskim prvenstvima, čime su se pretekli poljske legende Gžegoša Lata i Vladislava Žmudu.

Njih dvojica odigrali su svih 20 utakmica Poljske na svetskim prvenstvima između 1974. i 1982. godine.

Prvu zajedničku utakmicu na svetskim prvenstvima, Perišić i Modrić odigrali su 2014. protiv Brazila, u prvom kolu grupne faze.

Zajedničkim nastupom u šesnaestini finala protiv Portugala, Modrić i Perišić su postali samostalni rekorderi Mundijala.

'Još sam na raspolaganju Hrvatskoj': Perišić

ivan perišić
IMAGN IMAGES via Reuters/John E Sokolowski
Ivan Perišić, strelac vodećeg gola Hrvatske protiv Portugala

Za razliku od Modrića, kojem je ovo vrlo verovatno poslednji veliki turnir, Periđić je izjavio da još ne razmišlja o opraštanju od igranja za nacionalni tim.

„Nadam se da sam i dalje na raspolaganju. Nisam baš u nekim godinama da mogu da 100 odsto kažem da ću nastaviti, ali dok nema povreda, dok sam zdrav i dok mogu da pravim razliku na terenu, kao što je to bilo na ovom turniru, mislim da ću biti u reprezentaciji.

„Šta će doneti sutra ne znam, ali daću sve od sebe, raditi svaki dan da budem u top formi, jedino to mogu da obećam", rekao je Perišić hrvatskim novinarima.

U ostale dve utakmice šesnaestine finala koje su odigrane u četvrtak, 2. jula uveče i u petak, 3. jula rano ujutro, Španija je ubedljivo savladala nemoćnu Austriju 3:0, dok je Švajcarska bila bolja od Alžira 2:0.

Utakmca osmine finala Španija - Portugal biće odigrana u Dalasu u noći između ponedeljka i utorka (6. i 7. jul - po srednjeevropskom vremenu).

Švajcarska je posle skoro 90 godina pobedila u nokaut fazi na nekom svetskom prvenstvu na kojem je učestvovala (prethodni put je to bilo1938.).

U osmini finala će igrati sa pobednikom duela Kolumbija - Gana.

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(BBC News, 07.03.2026)

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