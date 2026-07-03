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Poništen gol Hrvatske: VAR odluka o kojoj će se pričati

Hrvatska je dala gol za 2:2 u poslednjim trenucima utakmice protiv Portugala, ali mnogi smatraju da je nepravedno poništen.

BBC News pre 0 minuta
poništen gol hrvatske, portugal - hrvatska, svetsko prvenstvo, svetsko prvenstvo u fudbalu
BBC/FIFA

„Bila je to jedna od najznačajnijih odluka video tehnologije (VAR) otkako je uvedena u fudbal", rekao je komentator BBC-ja Stiv Vilson.

Gubeći 2:1 od Portugala u dramatičnom drugom poluvremenu šesnaestine finala Svetskog prvenstva, fudbaleri Hrvatske su se radovali izjednačujućem golu Joška Gvardiola u 13. minutu nadoknade vremena.

Slavili su energično, dok je Kristijano Ronaldo, koji je ranije postigao postigao izjednačujući gol za Portugal iz penala, izgledao potišteno na klupi.

Produžeci su izgledali izvesni.

Ali glavni sudija, Norvežanin Espen Eskas dobio je signal od pomoćnika u VAR sobi da se proverava situacija i utvrđuje da li je gol bio ispravan.

Veliko pitanje je bilo: Da li je hrvatski igrač Igor Matanović dodirnuo loptu tokom napada?

Ako je glavom dodirnuo loptu, bio je ofsajd. Ako nije, onda je gol.

Usledilo je napeto čekanje dok je sudija Eskas besomučno gledao ponovljeni snimak na ekranu pored terena.

Snimak sporne situacije bio je neubedljiv.

Ali je tehnologija u lopti, odnosno senzor, signalizirao dodir hrvatskog igrača sa njom i gol je poništen.

Bio je to skoro poslednji udarac na utakmici.

Odluka je izazvala haotične scene, a besni hrvatski navijači su bacali plastične flaše na teren pošto su njihove nade najsurovije okončane.

Glavni akter sporne situacije, Igor Matanović, priznao je hrvatskim novinarima da jeste osetio dodir sa loptom.

„Ofsajd na kraju? Iskreno, mislim da sam osetio mali kontakt kosom.

„Pitao sam sudiju, nisam bio 100 odsto siguran da sam dirao loptu. Rekao mi je da imaju čip u lopti, da je bio mali kontakt i da je to ofsajd", rekao je on.

Za legendu hrvatske reprezentacije, 40-godišnjeg Luku Modrića, nema dileme da su VAR sudije i glavni arbitar pogrešili.

Bio je to, veoma izvesno, kraj njegovog igranja za reprezentaciju na velikim turnirima, dok se Ronaldovo putovanje nastavlja - samo nekoliko sati nakon što je njegova sestra rekla da je turnir njegov „poslednji ples“.

Bila je to utakmica u kojoj smo videli sve.

Od golova, poništenih pogodaka, spornog penala, drame i kontroverzne odluke VAR-a.

Šta piše na sajtu FIFA o kosi (dlakama) i uticaju na igru?

Pitanje: Da li se frizura igrača (kosa) može smatrati delom tela zbog ofsajda?

„Dlaka se smatra delom tela samo ako utiče na kretanje ili putanju lopte.

„Ovo je verovatno samo u slučajevima značajnog kontakta sa velikom količinom kose, kao što je, recimo, konjski rep ili punđa", piše na sajtu FIFA.

'VAR ubija fudbal i emocije'

Šta se tačno dogodilo u dramatičnom finišu?

Snikometar - ili Sniko - odavno je deo kriketa, ali je poslednjih godina fudbal usvojio sličnu tehnologiju.

Lopta Trionda, koju je Adidas napravio za ovogodišnje Svetsko prvenstvo, ima mikročip koji može da detektuje dodir igrača sa njom.

Omogućava da se precizni podaci, kao što je svaki pojedinačni dodir lopte kopačkom ili rukom, odmah pošalju video pomoćnom sudiji u realnom vremenu.

Slična tehnologija je korišćena na Svetskom prvenstvu 2022. i Evropskom prvenstvu 2024.

Selektor Hrvatske Zlatko Dalić nije želeo detaljnije da govori o poništenom golu koji je njegovoj ekipi uskratio produžetke i nadu.

„Neću mnogo to da komentaršem, samo ću da kažem da je suđenje bilo veoma loše“, rekao je novinarima posle meča.

„Nijedan prekršaj za nas, nijedan slobodan udarac, a trebalo je da ih bude, ali to nije razlog da se priča o porazu. Suđenje je bilo veoma loše.

„Mogli ste da vidite do koje mere su emocije ubijene i sve te odluke vas vraćaju unazad i zapravo oduzimaju radost iz fudbala.

„VAR ubija emocije, ubija sve u vama. Otišli ​​smo predaleko sa VAR-om“, rekao je Dalić.

Komentar Luke Modrića o penalu za Portugal i VAR odluci da se poništi gol Hrvatske pročitajte OVDE.

portugal - hrvatska, navijači hrvatske, svetsko prvenstvo, besni navijači hrvatske bacali su flaše na teren zbog poništenog gola
REUTERS/Dylan Martinez
Besni navijači Hrvatske bacali su flaše na teren zbog poništenog gola za 2:2

Međunarodna fudbalska federacija (FIFA), pod čijim se okriljem igra Svetsko prvenstvo, objasnila je zašto je gol Hrvatske poništen.

„Prema podacima koje pruža Connected Ball Technology ugrađena u adidas Triondu, službenu loptu Svetskog prvenstva, potvrđeno je da je igrač Hrvatske Igor Matanović, ostvario kontakt sa loptom u začetku akcije protiv Portugala, posle čega je sudija ispravno dosudio ofsajd i poništio gol."

Pogledajte OVDE taj trenutak i objašnjenje FIFA.

portugal - hrvatska, poništen gol hrvatske
REUTERS/Jeenah Moon
Trenutak kada je Joško Kvardiol postigao gol za 2:2, ali je potom poništen

'Snimak me nije ubedio, lopta nije promenila pravac'

Ni Zlatanu Ibrahimoviću, legendarnom fudbaleru, sada TV komentatoru, nije bilo jasno zašto je Hrvatskoj poništen gol.

„Još pokušavam da shvatim šta smo upravo gledali. Hrvatska daje gol na samom kraju, svi slave, a onda se gol poništava. Zaista ne razumem zašto.

„Kada donosite odluku koja menja ishod utakmice, to mora da bude očigledno. Ovo nije bilo očigledno.

„Sudije i FIFA moraju da budu bolji. Saosećam sa Hrvatskom. Zaslužili su taj trenutak“, prokomentarisao je.

Selektor Portugala Roberto Martinez, međutim, smatra da je doneta ispravna odluka.

„Nema loše ili srećne odluke. Bio je to jasan trenutak.

„Lopte sada imaju čip i senzor pokazuje da je lopta dodirnuta“, rekao je Španac novinarima.

Tokom prenosa uživo, bivši engleski defanzivac Met Apson nije bio ubeđen da je Matanović dodirnuo loptu.

„Da li ju je on definitivno dodirnuo? Evo, gledamo snimak...

„Let lopte nije promenjen, to je sve što znam. Ne mislim da je dodirnuo loptu, uopšte nisam uveren da ju je dodirnuo", rekao je za BBC.

Posle utakmice, Apson je ponovo odgledao sporni trenutak.

„Ne vidim nikakvu promenu pravca lopte.

„Ono što je važno jeste da se okretanje lopte ne menja i izgleda kao da je Matanović dodirnuo tu loptu, ali je zanimljivo da oni kažu van svake razumne sumnje da jeste.

„Nisam baš ubeđen u to.“

portugal - hrvatska, poništen gol hrvatske
IMAGN IMAGES via Reuters/Kevin Sousa
Fudbaleri Hrvatske nisu mogli da se pomire sa odlukom sudija

Bivši pomoćni sudija Premijer lige, Daren Kan, poslao je poruku Marku Čepmenu, koji je prenosio utakmicu na BBC Jedan, napisavši:

„Tehnologija stoprocentno dokazuje da (hrvatski igrač) jeste bio u ofsajdu i da jeste dirao loptu glavom".

Još jedan bivši engleski reprezentativac Geri Nevil smatra da Hrvatskoj nije trebalo da bude poništen gol.

„Da budem potpuno jasan - Hrvatska je pokradena.

„Pogledao sam snimak i ne vidim jasan ofsajd.

„Ako ćete da poništite gol u nokaut utakmici Svetskog prvenstva, potrebno je da budete apsolutno sigurni u tu odluku, a nisam uveren da su bili potpuno sigurni", prokomentarisao je.

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(BBC News, 07.03.2026)

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