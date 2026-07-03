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Žena glavna osumnjičena za bombaški napad na porodicu ukrajinskog oligarha u Monaku

Interpol je raspisao poternicu za 39-godišnjom Ukrajinkom, koju je identifikovao kao glavnu osumnjičenu za napad u Monaku.

BBC News pre 7 minuta  |  Jaroslav Lukiv; Tabi Vilson
Žena oblog lica i crne kose gleda u stranu
Interpol/HANDOUT via REUTERS

Četiri dana posle eksplozije u stambenoj zgradi u Kneževini Monako u kojoj su povređeni ukrajinski biznismen i dvoje članova njegove porodice, policija je identifikovala glavnog osumnjičenog.

Reč je o Anastasiji Berezovskoj koja govori i nemački.

Za ovom 39-godišnjom Ukrajinkom 3. jula je raspisana je crvena poternica Interpola.

Traži se zbog pokušaja ubistva, postavljanja eksplozivne naprave sa elementima kriminalne namere i zavere.

Dok traga za glavnom osumnjičenom, policija pokušava da utvrdi i da li je bilo potencijalnih saučesnika.

U napadu su povređeni Vadim Jermolajev (58), njegova partnerka i 13-godišnji sin.

On više nije u životnoj opasnosti, dok se stanje žene još nije stabilizovalo, prenela je agencija Frans pres.

Jermolajev se bavi nekretninama i napustio je Ukrajinu pre nekoliko godina, a od decembra 2023. je pod ukrajinskim sankcijama.

Šta se desilo?

eksplozija u monaku
SEBASTIEN NOGIER/EPA/Shutterstock

Eksplozija se desila malo pre 21 sat po lokalnom vremenu u ulici Révérend Père Louis Frolla blizu granice sa Francuskom.

Vlada kneževine saopštila je da je aktivirana eksplozivna naprava.

Izgleda da su u njoj bili strele za samostrel i municija za vazdušne puške, rekao je ministar Kristof Mirman.

Radi se o „namernoj eksploziji", dodao je.

Na snimcima sa nadzornih kamera vidi se kako muškarac ostavlja ranac u hodniku zgrade neposredno pre eksplozije, preneo je list Figaro.

Sistem video nadzora pokazao je da se osumnjičeni potom pešice uputio ka Francuskoj, saopštile su vlasti.

„Koliko znam, ovo je prvi put u istoriji da se desilo ovako nešto", rekao je Mirman.

Alber Drugi, princ od Monaka i šef države, opisao je incident kao „gnusan zločin" i „šok za celu zajednicu Monaka".

Hari Riči, koja živi oko 100 metara od zgrade na koju je izvršen napad, rekla je za BBC da je čula „neverovatno glasnu eksploziju“ oko 21 sat po lokalnom vremenu.

Popela se u njen stan na 11. spratu, odakle je, kako je rekla, videla kako službe hitne pomoći „izvlače dve osobe [iz zgrade] koje su izgledale teško povređene“.

Ko je Vadim Jermolajev?

Vadim Jermolajev je biznismen, rođen u Dnjepru, koga je časopis Forbs 2020. godine proglasio 39. najbogatijim Ukrajincem, sa procenjenom imovinom od 230 miliona dolara.

Godinama ima državljanstvo Kipra, piše Monako lajf (Monaco Life).

Vlasnik je holdinga Alef, koji posluje sa nekretninama, u građevinskoj industriji, i energetici.

Jermolajev je oženjen i otac četvoro dece.

Izjavio je da je odlučio da uzme kiparsko državljanstvo zbog veće međunarodne pravne zaštite, ističući da ukrajinsko pravosuđe i poreski sistem smatra nedovoljno pouzdanim.

Tokom rata sa Rusijom, njegovo ime se našlo se u medijskim izveštajima o uticajnim krajincima koji su zemlju napustili od početka ruske invazije.

Pre tri godine, ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski odobrio je odluku Savetaza nacionalnu sigurnost i odbranu o uvođenju sankcija protiv Jermolajeva.

Jermolajev je potom odbacivao optužbe o povezanosti sa Rusijom i najavio tužbe protiv medija koji su takve informacije objavljivali.

Njegov holding Alef razvija neke od najvećih građevinskih projekata u Dnjepru, među kojima su trgovački centri MOST-city i Kaskad Plaza, poslovni centar Bosfor i kompleks Brama, čiji bi toranj od 54 sprata trebalo da postane najviša stambena zgrada u Ukrajini.

Motiv napada u Monaku se istražuje i nije poznato da li je upravo Jermolajev bio glavna meta eksplozije.

Pogledajte fotografije iz Monaka

eksplozija u zgradi u monaku
SEBASTIEN NOGIER/EPA/Shutterstock
eksplozija u monaku
SEBASTIEN NOGIER/EPA/Shutterstock
monako, eksplozija u monaku
REUTERS/Manon Cruz
Posledice eksplozije u stambenoj zgradi u Monaku
oštećeni prozori na stambenoj zgradi
Reuters

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(BBC News, 07.03.2026)

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