Đurić: „Članstvo u EU bi Zapadnom Balkanu donelo više stabilnosti i oslabilo etnonacionalizam“

Beta pre 1 sat

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je danas u Briselu da Srbija intenzivira napore na putu ka članstvu u Evropskoj uniji i da evropske integracije predstavljaju ključni prioritet njene spoljne politike, ističući da Beograd svoju budućnost vidi u Uniji i da radi na jačanju regionalne stabilnosti i pomirenja.

"Srbija udvostručuje napore na svom putu ka Evropskoj uniji. Naš evropski put je u središtu spoljne politike. Srpska spoljna politika poslednjih godina postaje sve više proevropska i usmerena ka Evropi. To nije slučajnost, već rezultat našeg razumevanja pravca u kojem se kreću Evropa i svet", rekao je Đurić na prezentaciji o reformskoj agendi Srbije.

Prezentaciju je u jednom briselskom hotelu organizovao šef misije Srbije pri EU Danijel Apostolović, a prisustvovali su i predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, ministar za evrointegracije Nemanja Starović i ministar finsnsija Siniša Mali.

Đurić je tokom svog obraćanja prisutnim gostima ocenio da se Evropa i svet suočavaju sa izazovima bez presedana, ali da Srbija nema dilemu kada je reč o svom strateškom opredeljenju.

Prema njegovim rečima, jedna od ključnih koristi evropskih integracija Srbije jeste veća stabilnost regiona i to da Balkan više ne bude "Ahilova peta" Evrope

Đurić je rekao da Vlada Srbije radi na pomirenju i unapređenju odnosa sa susedima, uprkos tome što je, kako je naveo, etnonacionalizam i dalje prisutan u regionu.

"Koristeći stare istorijske podele i sukobe, etnonacionalizam je i dalje prisutan u našem regionu, ali Vlada Srbije nastoji da vodi odgovornu politiku", rekao je on, podsećajući da se pre nekoliko dana u Subotici sastao sa ministrom spoljnih i evropskih poslova Hrvatske Gordanom Grlićem Radmanom.

Govoreći o dijalogu Beograda i Prištine, Đurić je rekao da Srbija konstruktivno učestvuje u tom procesu kako bi se očuvala stabilnost u, kako je naveo, jednom od najosetljivijih područja Evrope.

On je naveo da je jutros imao produktivan sastanak sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Peterom Sorensenom i dodao da su, uz podršku predsednika Srbije i Vlade, Srbi učestvovali na nedavnim lokalnim i parlamentarnim izborima na Kosovu.

Đurić je rekao da je vidljivo postepeno vraćanje srpske zajednice u institucije, uključujući izbor gradonačelnika u opštinama sa srpskom većinom, kao i da će Srbija u narednim danima i nedeljama nastaviti da pruža ruku saradnje.

"Mi region ne vidimo kao prostor granica, podela i sukoba, već kao region prilika i saradnje", rekao je Đurić.

Podsetio je da su predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Albanije Edi Rama predložili da zemlje regiona postanu deo šengenskog prostora i jedinstvenog evropskog tržišta.

Kako je naveo, zemlje regiona razumeju zabrinutost unutar EU u vezi sa složenošću procesa donošenja odluka i spremne su da proces pristupanja bude postepen.

"To ne znači da sebe vidimo kao članice drugog reda, već da razumemo da je proces pristupanja dvosmerna ulica", rekao je Đurić.

On je ocenio da bi uključivanje Srbije i ostalih zemalja Zapadnog Balkana u jedinstveno evropsko tržište moglo da donese oko 50 milijardi evra nove ekonomske vrednosti godišnje.

Dodao je da bi uključivanje regiona u šengenski prostor doprinelo slabljenju etnonacionalističkih i podela koje opterećuju region, omogućilo slobodno kretanje svim građanima regiona, kao i smanjilo dužinu spoljne granice Šengena za oko 20 odsto.

(Beta, 03.07.2026)