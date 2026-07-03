Objavljen izveštaj istraživačkih centara CK KPK i agencije Sinhua o značaju misli Si Đinpinga

Beta pre 16 minuta

Istraživački centri Partijske škole Centralnog komiteta Komunističke partije Kine (KPK) i novinske agencije Sinhua objavili su analizu ključnih odlika i značaja za razvoj KPK i savremeno upravljanje, prenela je Kineska medijska grupa (CMG).

U izveštaju pod nazivom "Savremene karakteristike i globalni značaj misli Si Đinpinga o izgradnji Partije“ navodi se da misao Si Đinpinga o izgradnji Partije predstavlja rezultat razvoja marksističke teorije. 

Prema izveštaju, misao kineskog predsednika o izgradnji Partije proizilazi iz iskustava strogog upravljanja Partijom u novoj eri i oslanja se na najbolje elemente tradicionalne kineske kulture.

U izveštaju piše da misao Si Đinpinga objedinjeno odražava teorijske, praktične i institucionalne inovacije u izgradnje Partije.

Autori ocenjuju da ona daje odgovore na ključna teorijska i praktična pitanja izgradnje Partije u novim okolnostima, obogaćujući marksističku teoriju o partijskom razvoju nizom originalnih doprinosa.

Misao kineskog lidera poseban akcenat stavlja na pristup usmeren ka interesima naroda i primenu naučnih metoda u rešavanju razvojnih izazova.

U izveštaj analitičkih centara navodi se da KPK svoj cilj vidi u unapređenju blagostanja kineskog naroda, nacionalnom preporodu, ali i doprinosu napretku čovečanstva i zajedničkom dobru sveta.

Prema zaključcima izveštaja, misao Si Đinpinga o izgradnji Partije, zasnovana na iskustvu KPK i promišljanju savremenih globalnih izazova, predstavlja značajan intelektualni resurs za razvoj političkih partija širom sveta, naročito u zemljama Globalnog juga.

(Beta, 03.07.2026)

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