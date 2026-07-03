Počela šestodnevna ceremonija sahrane bivšeg Vrhovnog vođe Irana ajatolaha Alija Hamneija

Beta pre 4 sati

Šestodnevna ceremonija sahrane bivšeg Vrhovnog vođe Irana ajatolaha Alija Hamneija, ubijenog na početku rata SAD i Izraela i Irana 28. februara, počela je danas u Teheranu, javlja poluzvanična iranska agencija Mehr. 

Agencija navodi da će Hamneijevo telo tokom narednih šest dana putovati od Teherana preko Koma i Nadžafa, do Mešheda na severoistoku Irana, gde će biti sahranjen.

Sanduk sa Hamneijevim telom je odneto u molitvenu halu Mosale imama Homeinija u Teheranu, gde su se njegove pristalice okupile na početku ispraćaja. 

Vlasti Irana očekuju da će se na ulicama gradova širom zemlje tokom Hamneijevog ispraćaja okupiti između 15 i 20 miliona ljudi, navodi Mehr.

Tokom dana, biće održana posebna oproštajna ceremonija za strane zvaničnike.

Mehr navodi da su na ispraćaj Hamneijevog tela u Teheran stigli visoki zvaničnici i predstavnici iz više od 30 zemalja, uključujući Rusiju, Kinu, Pakistan, Indiju, Gruziju i Kubu.

Uoči početka oproštajne ceremonije, predsednik Irana Masud Pezeškijan pozvao je Irance da se oproste od Hamneija, dodavši da njegova smrt predstavlja veliki gubitak koji istovremeno otkriva snagu temelja Islamske Republike.

(Beta, 03.07.2026)

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Počela šestodnevna ceremonija sahrane bivšeg Vrhovnog vođe Irana ajatolaha Alija Hamneija

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