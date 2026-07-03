Policija privela aktiviste koji su protestovali zbog radova na Savskom nasipu u Novom Beogradu

Advokat Nikola Radosavović je za kazao za Televiziju N1 da su privedeni u policijsku stanicu Surčin nešto posle 13.00 posle rasprave sa radnicima i policijom, te da očekuju saslušanje.

Uruženje "Za naš kej" je objavilo snimak gradilišta s bagerom duž Savskog nasipa.

"Uprkos odluci Upravnog suda protivzakoniti radovi se odvijaju na Savskom nasipu kod Galovice. Bilo kakav naknadno izdat papir ove ili one inspekcije kojim se ovi radovi dozvoljavaju, pravno je ništav. Čekamo policiju", navedelo je to udruženje u objavi pre privođenja njegovih aktivista.

Aktivisti i stanovnici tog dela Novog Beograda su i ranije protestovali zbog radova na Galovici pošto je Upravni sud doneo odluku o obustavi radova dok se ne utvrdi da li je u skladu sa zakonom dozvola za radove koji se ipak nastavljaju.