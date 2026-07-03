Ponoš podneo krivičnu prijavu protiv pripadnika MUP i vlasnika Informera

Beta pre 1 sat

Predsednik stranke Srbija centar (SRCE) Zdravko Ponoš podneo je Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal krivičnu prijavu protiv dvojice pripadnika Uprave kriminalističke policije, NN lica iz Direkcije policije i vlasnika Informera Dragana Vučićevića zbog iznošenja u javnost sadržaja službene beleške koja se odnosi na njegovo saslušanje u vezi sa slučajem "zvučni top".

Ponoš je saslušan u sredu povodom objava na mreži Iks u kojima je tvrdio da je policija upotrebila "zvučni top" protiv građana na protestu 15. marta 2025. godine, a ubrzo nakon saslušanja urednik Informera je u programu detaljno prepričao o čemu je bilo reči tokom saslušanja.

Stranka SRCE tvrdi u saopštenju da su potpukovnik policije Predrag Jandrić, major policije Sima Perović i NN lice zloupotrebili službeni položaj tako što su fotografisali službenu belešku i poslali je Vučićeviću.

"Prijavljeni su naneli štetu i teže povredili prava Zdravka Ponoša, pri čemu su svi bili uračunljivi, svesni svog dela čije su izvršenje i hteli", piše u prijavi.

Dodaje se da su te osobe počinile krivično delo odavanje službene tajne, trgovina uticajem i udruživanje radi vršenja krivičnog dela.

(Beta, 03.07.2026)

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