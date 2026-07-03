Sindikat GSP: Dobili smo poziv iz Vučićevog kabineta za sastanak 6. jula na Andrićevom vencu

"Nakon jučerašnjeg telefonskog razgovora sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, kada me je pozvao i zamolio sve nas za dodatni rok od 48 časova, danas smo dobili poziv iz njegovog kabbinte i pozvani na sastanak u ponedeljak u zgradi generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu", rekao je Banković.

Кako je istakao, delegacija koja je formirana sastoji se od vozača i inženjera sa dugogodišnjim radnim iskustvom u GSP-u i koja je u potpunosti pripremljena na teme koje se tiču zahteva koji su upućeni svim institucijama.

Banković je juče razgovarao sa Vučićem kada je predsednik Srbije zatražio dodatnih 48 sati kako bi odgovorio na zahteve zaposlenih u tom preduzeću i ponudio rešenja.

Vučić je 24. juna izašao ispred Predsedništva, pred okupljene radnike GSP-a i preuzeo peticiju sa više od 500 potpisa radnika i njihove zahteve i poručio da će odgovori na te zahteve biti spremni najkasnije do četvrtka ujutru.

Radnici GSP, sindikati i strukovna udruženja građana traže hitno zaustavljanje konkursa za javno-privatno partnerstvo, kojim se četiri ključne trolejbuske linije u centru grada ustupaju privatnom prevozniku "Strela" iz Obrenovca po ceni većoj od 600 miliona evra, uprkos tome što je, kako navode, državnim planovima i usvojenim Programom poslovanja GSP za 2026. godinu bila predviđena nabavka 60 savremenih solo trolejbusa sa autonomijom, 20 zglobnih trolejbusa i 20 električnih autobusa.