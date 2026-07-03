VJT: Podignuta optužnica za pokušaj ubistva u Elektrotehničkoj školi u Novom Sadu

Reč je o incidentu koji se dogodio 25. februara ove godine, kada je grupa od četiri osobe, L.S. (19), A.P. (20), P.J. (22) i Lj.A. (22), tokom školskog odmora fizički napala učenika S.M. u dvorištu škole čime je, prema navodima tužilaštva, ugrozila bezbednost učenika i nastavnog osoblja i narušila javni red i mir.

"Pri tom bezobzirnom nasilničkom ponašanju okrivljeni L.S. i A.P. pokušali su istog oštećenog da liše života, zadajući mu više udaraca u predelu glave i tela metalnom šipkom, odnosno čekićem, usled čega je oštećeni S.M. zadobio teške telesne povrede", ističe tužilaštvo.

U saopštenju se navodi da je, nakon sprovedene istrage, 3. jula podignuta optužnica protiv okrivljenih L.S. i A.P. zbog postojanja opravdane sumnje da su izvršili krivično delo teško ubistvo u pokušaju u saizvršilaštvu iz člana 114 stav 1 tačka 2 Krivičnog zakonika u vezi sa članom 30 i 33 Krivičnog zakonika.

Protiv okrivljenih P.J. i Lj.A. podignuta je optužnica zbog postojanja opravdane sumnje da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje, dodaje VJT.

Istom optužnicom, okrivljenom L.S. se stavlja na teret i krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga jer je u stanu u kojem je uhapšen pronađena droga.

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu predložilo je i da se okrivljenima L.S. i A.P. produži pritvor zbog, kako se navodi, postojanja osobitih okolnosti da bi mogli nastaviti sa vršenjem krivičnih dela, odnosno ponoviti krivično delo.