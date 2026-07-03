Benzin i dizel skuplji za po dva dinara po litru

saopštene nove cene goriva

Benzin i dizel u Srbiji od danas u 15.00 sati do 10. jula u isto vreme biće skuplji za po dva dinara po litru, saopštilao je Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine. Dizel će koštati 219 dinara po litru, a benzin 195 dinara. Maksimalna maloprodajna cena evrodizela bila je 217 dinara za litar, a benzina 193 dinar. Cena dizela za poljoprivrednike ostala je nepromenjena, litar košta 184 dinara. Uredba o ograničenju visine cena derivata nafte kojom se propisuje