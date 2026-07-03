Broj noćenja rezervisanih putem platformi porastao za deset odsto u EU u prvom kvartalu

Broj noćenja rezervisanih putem platformi porastao za deset odsto u EU u prvom kvartalu
Biznis.rs pre 1 sat | Redakcija Biznis.rs
najpopularnije regije španije, francuske i italije
U periodu od januara do marta ove godine, gosti su ostvarili 144,3 miliona noćenja u smeštajnim kapacitetima za kratkoročni najam u Evropskoj uniji, rezervisanim putem platformi Airbnb, Booking ili Expedia. Ukupan broj noćenja gostiju u prvom kvartalu 2026, porastao je za 9,7 odsto u odnosu na isti kvartal prošle godine, odnosno za 16,6 odsto u odnosu na isti kvartal 2024. godine, pokazuju podaci Evropske kancelarije za statistiku – Eurostat. Najpopularnije