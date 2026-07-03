Ako imate cveće, ovo obavezno uradite pre vikenda, ili će uvenuti za samo nekoliko sati

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Ako imate cveće, ovo obavezno uradite pre vikenda, ili će uvenuti za samo nekoliko sati

Novi toplotni talas se očekuje za vikend, sa visokim temperaturama koje mogu ugroziti biljke i cveće.

Posebno su ugrožene biljke u saksijama i visećim žardinjerama, jer se zemlja u njima brže zagreva. Novi toplotni talas nas opet očekuje. Već za vikend se vraćaju visoke temperature a oni koji imaju bašte i cveće, naročito bi morali da objasne pažnju. Visoke temperature ne predstavljaju problem samo za ljude, već i za mnoge biljke u bašti i na terasi. Stručnjaci upozoravaju da pojedine vrste cveća i ukrasnog bilja mogu vrlo brzo da počnu da propadaju kada
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