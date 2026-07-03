Na administrativnom prelazu uhvaćen ratni zločinac: Sumnja se da je 1999. godine sa "OVK" na svirep način ubio bračni par Stanisavljević

Ubistvo je izvršeno na svirep i podmukao način hladnim i vatrenim oružjem Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i sproveden je Javnom tužilaštvu za ratne zločine Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za otkrivanje ratnih zločina u saradnji sa policijskim službenicima PU Leskovac i UGP na administrativnom prelazu Mutivode uhapsili su O.S. (73) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ratni zločin. Postoje osnovi sumnje