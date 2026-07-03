Novi pozivi za podsticaje u poljoprivredi! Ko može da dobije do 1.000.000 dinara bespovratno

Blic pre 6 sati
Novi pozivi za podsticaje u poljoprivredi! Ko može da dobije do 1.000.000 dinara bespovratno
Pravo na podsticaje imaju fizička lica, nosioci registrovanih komercijalnih porodičnih gazdinstava na teritoriji Beograda Rok za podnošenje prijava je 15. jul 2026. godine, a dodatne informacije se mogu dobiti na objavljene brojeve telefona Sekretarijat za poljoprivredu raspisao je pet javnih poziva za dodelu podsticajnih sredstava u oblasti poljoprivrede za 2026 godinu, i to u oblasti pčelarstva, voćarstva, povrtarstva i ratarstva, stočarstva i za nabavku
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