Stižu subvencije za nabavku traktora proizvedenih u Srbiji! Rok za prijave 15. jul, ovo su uslovi

Sredstva su namenjena za kupovinu novih traktora do 60 kW, proizvedenih ili sklopljenih u Srbiji Maksimalan iznos subvencije iznosi 80% prihvatljivih troškova bez PDV-a, odnosno do milion dinara po korisniku Sekretarijat za poljoprivredu Grada Beograda raspisao je Javni poziv za dostavljanje prijava za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku traktora na teritoriji grada za 2026. godinu, za koji je opredeljeno ukupno 174 miliona dinara. Kako je navedeno u pozivu,