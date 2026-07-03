Sve više turista bira ovaj srpski grad, a banja im je posebno privlačna: za pet meseci skoro 15.000 gostiju

Stranih turista od januara do maja bilo je 5.171, dok ih je u maju bilo 1.739 Atomska banja Gornja Trepča ima najveći turistički promet u čačanskom kraju, sa 1.617 turista od kojih je 246 stranih.

Čačak je u prvih pet meseci ove godine posetilo 14.773 turista, koji su ostvarili 44.884 noćenja, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku. Samo u maju zabeleženo je 4.554 dolaska turista i 12.632 noćenja. Od januara do maja u Čačku je boravilo 5.171 stranih turista, dok ih je u maju bilo 1.739. Prema broju registrovanih turista, Čačak se, izuzimajući najveće turističke centre, banje i planine, nalazi na osmom mestu u Srbiji, piše Morava info. Najveći deo