"Tela dece ni članovi porodice ne mogu da prepoznaju" Strahuje se da je poginulo više od 10.000 ljudi u razornom zemljotresu, zvaničnici Venecuele kažu - 2.595

Blic pre 1 sat
"Tela dece ni članovi porodice ne mogu da prepoznaju" Strahuje se da je poginulo više od 10.000 ljudi u razornom zemljotresu…
Broj poginulih u zemljotresima u Venecueli porastao je na najmanje 2.595, ali zvanične brojke izazivaju sumnje Forenzičari navode da stvarni broj žrtava može biti znatno veći, a tela se zbog nedostatka kapaciteta privremeno ostavljaju na otvorenom Broj poginulih u zemljotresima koji su prošle nedelje pogodili Venecuelu porastao je na najmanje 2.595, izjavila je danas privremena predsednica zemlje Delsi Rodrigez. Ona je rekla da je broj stradalih povećan za oko 300
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