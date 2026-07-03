U ponedeljak vanredna sednica Skupštine Srbije: Na dnevnom redu 18 tačaka

Na dnevnom redu nalazi se 18 tačaka, uključujući izmene Zakona o finansiranju političkih aktivnosti i Predlog zakona o roditelju-negovatelju Razmatraće se i autentična tumačenja zakona o vazdušnom saobraćaju i elektronskim medijima Osmo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije zakazano je za ponedeljak, 6. jul, a na predloženom dnevnom redu je 18 tačaka, među kojima su izmene i dopune Zakona o finansiranju političkih aktivnosti i Predlog zakona o