Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo optužnicu zbog gaženja kod Pravnog tokom blokada: naloženo ustupanje predmeta Prvom osnovnom sudu u Beogradu

Miodrag S. je tokom verbalnog sukoba iznenada vozilom krenuo unazad, pri čemu je teško povredio građanina V.S.

Tužilaštvo predlaže da Viši sud proglasi nenadležnost i predmet ustupi Prvom osnovnom sudu u Beogradu. Više javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je Višem sudu u Beogradu optužni predlog protiv Miodraga S. (41) zbog postojanja opravdane sumnje da je 14. maja 2026. godine u Bulevaru kralja Aleksandra opšte opasnom radnjom izazvao opasnost za život i telo ljudi i to na mestu gde je okupljen veći broj građana, usled čega je nastupila teška telesna povreda kod oštećenog