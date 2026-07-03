Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo optužnicu zbog gaženja kod Pravnog tokom blokada: naloženo ustupanje predmeta Prvom osnovnom sudu u Beogradu

Blic pre 6 sati
Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo optužnicu zbog gaženja kod Pravnog tokom blokada: naloženo ustupanje predmeta Prvom…

Miodrag S. je tokom verbalnog sukoba iznenada vozilom krenuo unazad, pri čemu je teško povredio građanina V.S.

Tužilaštvo predlaže da Viši sud proglasi nenadležnost i predmet ustupi Prvom osnovnom sudu u Beogradu. Više javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je Višem sudu u Beogradu optužni predlog protiv Miodraga S. (41) zbog postojanja opravdane sumnje da je 14. maja 2026. godine u Bulevaru kralja Aleksandra opšte opasnom radnjom izazvao opasnost za život i telo ljudi i to na mestu gde je okupljen veći broj građana, usled čega je nastupila teška telesna povreda kod oštećenog
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