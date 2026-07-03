Tesla ponovo ubrzava: Rekordna prodaja vraća optimizam, kompanija se sve manje oslanja samo na automobile

Američki proizvođač električnih automobila Tesla ostvario je u drugom kvartalu 2026. godine najbolji rezultat u svojoj istoriji, isporučivši čak 480.126 vozila, što predstavlja rast od oko 25 odsto u odnosu na isti period prošle godine i značajno premašuje očekivanja analitičara sa Volstrita.

Nakon dve godine usporavanja i pada godišnjih isporuka, najnoviji podaci ponovo su otvorili pitanje da li se kompanija Ilona Maska vraća na put snažnog rasta. Međutim, iza rekordnih brojki krije se složenija priča. Dok se prodaja u Evropi oporavlja brže nego što se očekivalo, američko tržište i dalje pokazuje znake slabosti, a investitori sve manje vrednuju Teslu kao proizvođača automobila, a sve više kao kompaniju koja pokušava da postane globalni lider u oblasti