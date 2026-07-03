Skupštinski Odbor: Opravdan Predlog o autentičnom tumačenju, omogućava da REM radi

Odbor Skupštine Srbije za ustavna pitanja i zakonodavstvo je danas odlučio da je opravdan Predlog za donošenje autentičnog tumačenja odredbe jednog člana Zakona o elektronskim medijima što će, kako je rečeno omogućiti da četiri člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) koji su ranije podneli ostvake, preuzmu svoje funkcije.

Članovi Odbora su odlučili i da se njihovo mišljenje o Predlogu za donošenje autentičnog tumačenja odredbe člana 18. tačka 4 Zakona o elektronskim medijima koji je podnela narodna poslanica Nevena Đurić dostavi Skupštine Srbije po „hinom postupuku“. Četvoro članova Saveta REM-a izabranih na sednici Parlamenta 12. novembra 2025, – Mileva Malešić, Rodoljub Šabić, Ira Prodanov Krajišnik i Dubravka Valić Nedeljković podneli su ostavke 14. novembra, jer, kako su