Đurić: Članstvo u EU bi Zapadnom Balkanu donelo više stabilnosti i oslabilo etnonacionalizam

Danas pre 16 minuta  |  Beta
Đurić: Članstvo u EU bi Zapadnom Balkanu donelo više stabilnosti i oslabilo etnonacionalizam
Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je danas u Briselu da Srbija intenzivira napore na putu ka članstvu u Evropskoj uniji i da evropske integracije predstavljaju ključni prioritet njene spoljne politike, ističući da Beograd svoju budućnost vidi u Uniji i da radi na jačanju regionalne stabilnosti i pomirenja. „Srbija udvostručuje napore na svom putu ka Evropskoj uniji. Naš evropski put je u središtu spoljne politike. Srpska spoljna politika
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