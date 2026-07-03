Đurić: „Članstvo u EU bi Zapadnom Balkanu donelo više stabilnosti i oslabilo etnonacionalizam“

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je danas u Briselu da Srbija intenzivira napore na putu ka članstvu u Evropskoj uniji i da evropske integracije predstavljaju ključni prioritet njene spoljne politike, ističući da Beograd svoju budućnost vidi u Uniji i da radi na jačanju regionalne stabilnosti i pomirenja. „Srbija udvostručuje napore na svom putu ka Evropskoj uniji. Naš evropski put je u središtu spoljne politike. Srpska spoljna politika