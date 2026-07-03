Kraj za Luku Modrića i Hrvatsku, Portugalija slavi VAR i Gonzala Ramoša koji ih je u nadoknadi vremena odveo u osminu finala Mundijala

U jednoj od najboljih utakmica u dosadašnjem toku Svetskog prvenstva, selekcija Portugalije je pobedila reprezentaciju Hrvatske u šesnaestini finala rezultatom 2:1.

Na ovom meču je viđeno apsolutno sve što jednog ljubitelja najvažnije „sporedne stvari na svetu“ može zainteresovati. Prelepi potezi, atraktivni golovi, pogođene prečke i stative i rezultatski preokret. Na kraju smo u dubokoj nadokandi vremena videli dramu kakvu ne bi režirali ni najbolji svetski filmski režiseri. No, krenimo redom. Portugalija je mnogo bolje otvorila utakmicu, ali nije uspevala da dođe do gola Dominika Livakovića. Izabranici selektora Roberta