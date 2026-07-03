Očekuje se i do 20 miliona ljudi: Počela šestodnevna državna ceremonija sahrane ajatolaha Alija Hamneija

Iranske vlasti očekuju da će do 20 miliona ljudi prisustvovati državnoj ceremoniji žalosti i sahrane nekadašnjeg vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija, koji je ubijen u izraelskom vazdušnom napadu krajem februara, prenosi danas dpa.

Ukop ajatolaha planiran je za četvrtak u Mešhadu, Hamneijevom rodnom mestu na severoistoku zemlje, preneo je FoNet. Zvaničnici koordiniraju pojačane mere bezbednosti usred ekstremne vrućine jer se očekuju temperature i do 40 stepeni, ali i zbog prvog pojavljivanja u javnosti Modžtabe Hamneija, novog ajatolaha, koji je teško povređen u napadu u kojem je stradao njegov otac. Šestodnevna ceremonija sahrane bivšeg Vrhovnog vođe Irana ajatolaha Alija Hamneija, ubijenog