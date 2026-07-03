Poništen gol Hrvatske: Lopta reagovala na kosu, VAR odluka o kojoj će se pričati

„Bila je to jedna od najznačajnijih odluka video tehnologije (VAR) otkako je uvedena u fudbal kao pomoć sudijama“, rekao je BBC komentator Stiv Vilson.

Gubeći 2:1 od Portugala u dramatičnom drugom poluvremenu šesnaestine finala Svetskog prvenstva, fudbaleri Hrvatske su se radovali izjednačujućem golu Joška Gvardiola u 13. minutu nadoknade vremena. Slavili su energično, dok je Kristijano Ronaldo, koji je ranije postigao izjednačujući gol za Portugal iz penala, izgledao potišteno na klupi. Produžeci su izgledali izvesni. Ali je onda glavni sudija, Norvežanin Espen Eskas, dobio signal od pomoćnika u VAR sobi da se