Putnička vozila čekaju izlazak iz Srbije na graničnim prelazima ka Bugarskoj i S. Makedoniji

Automobili na graničnom prelazu Gradina sa Bugarskom na izlazak iz Srbije čekaju jedan sat, ukazuju podaci Granične policije od 17.15 časova.

Putnička vozila na prelazu sa Severnom Makedonijom kod Preševa se na izlasku iz srbije zadržavaju oko 30 minuta, dok na ostalim graničnim prelazima nema dužeg čekanja nijedne kategorije vozila. Gužvi nema na naplatnim stanicama autoputeva u Srbiji. Na deonici od graničnog prelaza s Hrvatskom Batrovci, do petlje Dobanovci, u oba smera se popravljaju zaštitne ograde, što će trajati do 20. jula. U zavisnosti od lokacije izvođenja radova, za saobraćaj će biti zatvorena