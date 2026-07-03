Srbija na NBA pogon Jokića i Jovića srušila Švajcarsku

Danas pre 7 sati  |  A. Pavlović
Srbija na NBA pogon Jokića i Jovića srušila Švajcarsku

Košarkaši Srbije pobedili su u gostima Švajcarsku rezultatom 97:73 u utakmici petog kola kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Utakmica je počela u rezultatskom egalu, a Srbija se prvi put odvojila na sedam poena prednosti (15:22) na tri minuta do kraja prve četvrtine. Nakon prve deonice igre „orlovi“ su imali tri poena prednosti (27:30), a tom delu utakmice briljirali su na terenu Nikola Jokić i Aleksa Avramović u plavom dresu. Drugu četvrtinu je Srbija otvorila serijom 8:3 (30:38), ali je onda usledila kontar serija od 7:0 – 37:38. Srbija je u finišu poluvremena vodila rezultatom 42:46,
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