Srbija na NBA pogon Jokića i Jovića srušila Švajcarsku

Košarkaši Srbije pobedili su u gostima Švajcarsku rezultatom 97:73 u utakmici petog kola kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Utakmica je počela u rezultatskom egalu, a Srbija se prvi put odvojila na sedam poena prednosti (15:22) na tri minuta do kraja prve četvrtine. Nakon prve deonice igre „orlovi“ su imali tri poena prednosti (27:30), a tom delu utakmice briljirali su na terenu Nikola Jokić i Aleksa Avramović u plavom dresu. Drugu četvrtinu je Srbija otvorila serijom 8:3 (30:38), ali je onda usledila kontar serija od 7:0 – 37:38. Srbija je u finišu poluvremena vodila rezultatom 42:46,