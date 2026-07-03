Subotić: Srbiji do kraja godine ističu „grejs periodi“ za reforme, rizik gubitka 400 miliona evra

Danas pre 1 sat  |  FoNet
Subotić: Srbiji do kraja godine ističu „grejs periodi“ za reforme, rizik gubitka 400 miliona evra

Programski menadžer i viši istraživač u ⁠Centru za evropske politike (CEP) Strahinja Subotić upozorio je da Srbiji do kraja godine ističu „grejs periodi“ za reforme iz druge polovine 2024. i 2025. godine, pa je zemlja u riziku gubitka oko 400 miliona evra, prenosi danas Nova ekonomija.

Krajem juna je istekao jednogodišnji grejs period za reforme koje su bile planirane za sredinu prošle godine, što bi po automatizmu trebalo da znači gubitak prava na ta sredstva, istakao je Subotić. „Čak i ako se sprovedu reformski koraci, sredstva se ne mogu povući ako nisu ispunjeni opšti preduslovi koji se odnose na vladavinu prava. Problemi na lokalnim izborima vratili su fokus na ovu dilemu, te je Evropska komisija strateški oćutala o tome da li Srbija
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Subotić: Srbiji do kraja godine ističu "grejs periodi" za reforme - rizik gubitka 400 miliona evra

Subotić: Srbiji do kraja godine ističu "grejs periodi" za reforme - rizik gubitka 400 miliona evra

N1 Info pre 1 sat
Subotić: Srbiji do kraja godine ističu "grejs periodi" za reforme - rizik gubitka 400 miliona evra

Subotić: Srbiji do kraja godine ističu "grejs periodi" za reforme - rizik gubitka 400 miliona evra

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska komisijaIzbori

Ekonomija, najnovije vesti »

Uvodi se nova opcija u aplikaciji za dopisivanje - Jednu stvar uradite što pre

Uvodi se nova opcija u aplikaciji za dopisivanje - Jednu stvar uradite što pre

Kamatica pre 16 minuta
Rajić: Ove godine se očekuju dobri prinosi pšenice, trešnje, kajsije i maline

Rajić: Ove godine se očekuju dobri prinosi pšenice, trešnje, kajsije i maline

RTV pre 1 minut
Pokrajina dodeljuje bespovratno 80 miliona dinara za unapređenje lovnog turizma

Pokrajina dodeljuje bespovratno 80 miliona dinara za unapređenje lovnog turizma

RTV pre 37 minuta
Saradnja Andree Bočelija i Philip Morris International: „Ako shvatite da ste pogrešili, promena nije slabost – ona je snaga“…

Saradnja Andree Bočelija i Philip Morris International: „Ako shvatite da ste pogrešili, promena nije slabost – ona je snaga“

Bonitet pre 21 minuta
Crnogorske banke u u prvom tromjesečju zaradile 32,9 milijuna eura

Crnogorske banke u u prvom tromjesečju zaradile 32,9 milijuna eura

SEEbiz pre 11 minuta