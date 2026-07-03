Subotić: Srbiji do kraja godine ističu „grejs periodi“ za reforme, rizik gubitka 400 miliona evra

Programski menadžer i viši istraživač u ⁠Centru za evropske politike (CEP) Strahinja Subotić upozorio je da Srbiji do kraja godine ističu „grejs periodi“ za reforme iz druge polovine 2024. i 2025. godine, pa je zemlja u riziku gubitka oko 400 miliona evra, prenosi danas Nova ekonomija.

Krajem juna je istekao jednogodišnji grejs period za reforme koje su bile planirane za sredinu prošle godine, što bi po automatizmu trebalo da znači gubitak prava na ta sredstva, istakao je Subotić. „Čak i ako se sprovedu reformski koraci, sredstva se ne mogu povući ako nisu ispunjeni opšti preduslovi koji se odnose na vladavinu prava. Problemi na lokalnim izborima vratili su fokus na ovu dilemu, te je Evropska komisija strateški oćutala o tome da li Srbija