Uhapšene tri osobe zbog nelegalne eksploatacije peska i šljunka u priobalju Drine

Policija je uhapsila tri osobe zbog sumnje da su izvršili krivična dela nepreduzimanje mera zaštite životne sredine, protivpravna izgradnja i stavljanje u pogon objekata i postrojenja koja zagađuju životnu sredinu, oštećenje životne sredine, neovlašćeno bavljenje određenom delatnošću i povreda prava po osnovu rada i prava iz socijalnog osiguranja. Kako je saopštio MUP, policija je uhapsila fiktivne vlasnike dva trgovinska preduzeća S. U. (1991) iz Matijevca i M. B.