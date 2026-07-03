Uhapšene tri osobe zbog nelegalne eksploatacije peska i šljunka u priobalju Drine

Danas pre 2 sata  |  FoNet | Ivica Strnčević
Uhapšene tri osobe zbog nelegalne eksploatacije peska i šljunka u priobalju Drine
Policija je uhapsila tri osobe zbog sumnje da su izvršili krivična dela nepreduzimanje mera zaštite životne sredine, protivpravna izgradnja i stavljanje u pogon objekata i postrojenja koja zagađuju životnu sredinu, oštećenje životne sredine, neovlašćeno bavljenje određenom delatnošću i povreda prava po osnovu rada i prava iz socijalnog osiguranja. Kako je saopštio MUP, policija je uhapsila fiktivne vlasnike dva trgovinska preduzeća S. U. (1991) iz Matijevca i M. B.
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