Uhapšene tri osobe zbog sumnje na nelegalnu eksploataciju peska i šljunka kod Crne Bare

Pripadnici Uprave kriminalističke policije uhapsili su tri osobe zbog sumnje da su nelegalno eksploatisale pesak i šljunak na poljoprivrednom zemljištu u priobalju reke Drine, saopštilo je danas Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Uhapšeni su S. U. (35) iz Matijevca, M. B. (43) iz Lojanica i Đ. F. (42) iz Matijevca, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Šapcu, u saradnji sa vodnom inspekcijom Republičke direkcije za vode i inspekcijom za zaštitu životne sredine. Oni se sumnjiče za krivična dela nepreduzimanje mera zaštite životne sredine, protivpravna izgradnja i stavljanje u pogon objekata i postrojenja koja zagađuju životnu sredinu, oštećenje životne sredine, neovlašćeno bavljenje