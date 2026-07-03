Uhapšene tri osobe zbog sumnje na nelegalnu eksploataciju peska i šljunka kod Crne Bare

Danas pre 47 minuta  |  Beta
Uhapšene tri osobe zbog sumnje na nelegalnu eksploataciju peska i šljunka kod Crne Bare

Pripadnici Uprave kriminalističke policije uhapsili su tri osobe zbog sumnje da su nelegalno eksploatisale pesak i šljunak na poljoprivrednom zemljištu u priobalju reke Drine, saopštilo je danas Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Uhapšeni su S. U. (35) iz Matijevca, M. B. (43) iz Lojanica i Đ. F. (42) iz Matijevca, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Šapcu, u saradnji sa vodnom inspekcijom Republičke direkcije za vode i inspekcijom za zaštitu životne sredine. Oni se sumnjiče za krivična dela nepreduzimanje mera zaštite životne sredine, protivpravna izgradnja i stavljanje u pogon objekata i postrojenja koja zagađuju životnu sredinu, oštećenje životne sredine, neovlašćeno bavljenje
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