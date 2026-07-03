(Foto, video) FIFA se oglasila: Gol fudbalera Hrvatske protiv Portugala u nadoknadi meča regularno poništen

Dnevnik pre 1 dan
(Foto, video) FIFA se oglasila: Gol fudbalera Hrvatske protiv Portugala u nadoknadi meča regularno poništen

Gol fudbalera Hrvatske protiv Portugala u dubokoj nadoknadi meča regularno je poništen zbog ofsajda, saopštila je Svetska fudbalska federacija FIFA.

Hrvatska je u 90+13. minutu dala gol za potencijalnih 2:2, ali je pogodak Joška Gvardiola poništen zbog ofsajda u začetku akcije. "Prema podacima koje je dostavila tehnologija 'Connected Ball' smeštena unutar Trionde, zvanične lopte za mečeve Svetskog prvenstva, dokazano je da je kontakt uspostavio hrvatski igrač Igor Matanović u fazi izgradnje akcije pred gol protiv Portugala, što je omogućilo sudiji da ispravno utvrdi ofsajd i poništi gol", stoji u saopštenju
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