(Foto, video) FIFA se oglasila: Gol fudbalera Hrvatske protiv Portugala u nadoknadi meča regularno poništen

Gol fudbalera Hrvatske protiv Portugala u dubokoj nadoknadi meča regularno je poništen zbog ofsajda, saopštila je Svetska fudbalska federacija FIFA.

Hrvatska je u 90+13. minutu dala gol za potencijalnih 2:2, ali je pogodak Joška Gvardiola poništen zbog ofsajda u začetku akcije. "Prema podacima koje je dostavila tehnologija 'Connected Ball' smeštena unutar Trionde, zvanične lopte za mečeve Svetskog prvenstva, dokazano je da je kontakt uspostavio hrvatski igrač Igor Matanović u fazi izgradnje akcije pred gol protiv Portugala, što je omogućilo sudiji da ispravno utvrdi ofsajd i poništi gol", stoji u saopštenju