Nove destinacije i program lojalnosti doveli Er Srbiju do dva miliona putnika za manje od šest meseci

Er Srbija je 27. juna 2026. godine prevezla svog dvomilionitog putnika od početka godine, tri dana ranije nego prošle godine, potvrđujući nastavak stabilnog rasta.

Tokom prvih šest meseci 2026. godine, Er Srbija je prevezla ukupno 2.062.488 putnika, što je za skoro 57.000 putnika više u odnosu na isti period prethodne godine. Istovremeno, kompanija je realizovala 23.225 letova, odnosno više od 1.000 letova više nego tokom prvih šest meseci 2025. godine. Pozitivni trendovi nastavljeni su i u drugom kvartalu, od aprila do juna, kada je Er Srbija prevezla gotovo 1,25 miliona putnika, što predstavlja rast od 2,69 odsto u odnosu