Interpol raspisao poternicu za Ukrajinkom zbog eksplozije u Monaku

Interpol je raspisao crvenu poternicu za Anastasijom Berezovskom, 39-godišnjom državljankom Ukrajine koja je označena kao glavna osumnjičena za eksploziju u Monaku u kojoj je 29. juna uveče ranjen ukrajinski biznismen Vadim Jermolajev.

Prema navodima vlasti Monaka, osumnjičena se tokom izvođenja napada navodno prerušila u muškarca, preneo je CNN. Interpolova poternica navodi da je poslednje poznato prebivalište imala u Nemačkoj, kao i da na desnoj ruci, od ramena do lakta, ima karakterističnu tetovažu za koju se veruje da prikazuje zmiju. Istražitelji navode da je nakon eksplozije pobegla iz Monaka u Francusku, a potom nastavila put ka Italiji vozilom sa nemačkim registarskim oznakama koje je,