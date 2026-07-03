Katastrofa u Venecueli: Broj poginulih u zemljotresima porastao na više od 2.500, strahuje se da to nije konačno

Broj poginulih u zemljotresima koji su prošle nedelje pogodili Venecuelu porastao je na najmanje 2.595, izjavila je privremena predsednica zemlje Delsi Rodrigez.

Ona je rekla da je broj stradalih povećan za oko 300 u odnosu na prethodni dan, ali još uvek nije objavljena procena broja nestalih niti konačan broj žrtava, prenosi CNN. Sumnje u zvanične podatke dodatno su pojačane nakon što je forenzički patolog iz savezne države La Gvaira, jednog od najteže pogođenih područja, za CNN rekao da broj koji saopštava vlada "ne predstavlja ni trećinu stvarnog broja poginulih". Prema rečima patologa, improvizovana mrtvačnica u kojoj