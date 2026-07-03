Vučić: Jedan od temelja naše države jesu žrtve heroja, naša obaveza da čuvamo uspomenu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, nakon uručenja Ordena Karađorđeve zvezde prvog stepena ocu posthumno odlikovanog starijeg vodnika Vojske Srbije Milovana Jovanovića, koji je izgubio život u mirovnoj misiji u Libanu, da jedan od temelja naše države jesu žrtve heroja i da je naša obaveza da čuvamo uspomenu na njihove podvige. "Postoje susreti posle kojih čovek dugo ćuti. Jer pred bolom porodice koja je za Srbiju dala ono što je najvrednije - nema