Stiže prijatnije vreme: Sunčano u Nišu i Srbiji, od utorka ponovo mogući pljuskovi

Glas juga pre 1 sat
Stiže prijatnije vreme: Sunčano u Nišu i Srbiji, od utorka ponovo mogući pljuskovi

Jutarnja temperatura kretaće se od 14 do 21 stepen, dok će najviša dnevna biti od 26 do 29 stepeni.

U Nišu će u subotu preovlađivati sunčano vreme. Duvaće slab do umeren severni i severozapadni vetar, jutarnja temperatura biće oko 17 stepeni, a najviša dnevna oko 27 stepeni. Prema izgledima vremena do 11. jula, u nedelju će u većem delu Srbije biti pretežno sunčano, dok su samo u brdsko-planinskim predelima mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Od početka naredne sedmice očekuje se promenljivo i nestabilnije vreme, uz povremenu kišu i lokalne pljuskove sa
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