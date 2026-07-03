Stabilizacija vremena u Srbiji: Kiša se povlači, za vikend sunčano i do 29 stepeni
Glas Zaječara pre 52 minuta | Predstojeći vikend doneće
Vremenske prilike u Srbiji danas će se postepeno stabilizovati.
Na severu zemlje jutro će početi razvedravanjem, dok će tokom dana preovladavati sunčano vreme uz povremenu umerenu oblačnost u popodnevnim satima. U ostalim krajevima zemlje jutro će biti oblačno, mestimično sa kišom, ali se već tokom prepodneva i sredinom dana očekuje prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, dok će u Vojvodini i istočnoj Srbiji povremeno biti pojačan. Jutarnja temperatura kretaće se od 16 do 22