Stabilizacija vremena u Srbiji: Kiša se povlači, za vikend sunčano i do 29 stepeni

Glas Zaječara pre 52 minuta  |  Predstojeći vikend doneće
Stabilizacija vremena u Srbiji: Kiša se povlači, za vikend sunčano i do 29 stepeni

Vremenske prilike u Srbiji danas će se postepeno stabilizovati.

Na severu zemlje jutro će početi razvedravanjem, dok će tokom dana preovladavati sunčano vreme uz povremenu umerenu oblačnost u popodnevnim satima. U ostalim krajevima zemlje jutro će biti oblačno, mestimično sa kišom, ali se već tokom prepodneva i sredinom dana očekuje prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, dok će u Vojvodini i istočnoj Srbiji povremeno biti pojačan. Jutarnja temperatura kretaće se od 16 do 22
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